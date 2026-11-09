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Главная Авто Коварный тест ПДД: разрешен ли грузовику проезд

Коварный тест ПДД: разрешен ли грузовику проезд

Ua ru
9 ноября 2026 20:40
Хитрый тест по ПДД: разрешено ли транзитное движение через жилую зону За! Правилами
Движение грузового автомобиля через жилую зону. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о движении в жилой и пешеходной зоне, а также о скорости движения. Водитель грузового автомобиля намерен повернуть налево, чтобы сократить путь и выехать на другую дорогу через жилую зону. Разрешено ли ему выполнить такой маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если будет двигаться со скоростью не более 20 км/ч.
  3. Разрешается при условии предоставления преимущества в движении пешеходам.
  4. Условия, указанные в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений транзитний рух

Водитель грузового автомобиля планирует сократить путь, проехав через жилую зону, обозначенную дорожными знаками 5.34 "Жилая зона" и 5.35 "Конец жилой зоны".

В жилой зоне действительно действуют следующие правила:

Читайте также:
  • скорость движения не должна превышать 20 км/ч (пункт 12.5 ПДД);
  • пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами как на тротуарах, так и на проезжей части (пункт 26.1 ПДД).

Но согласно пункту 26.2 ПДД, в жилой и пешеходной зоне категорически запрещено транзитное движение транспортных средств.

Использовать жилую или пешеходную зону для сквозного проезда запрещено любым транспортным средствам, независимо от соблюдения скоростного режима и предоставления преимущества пешеходам.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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