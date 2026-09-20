Хитрий тест ПДР: яку відстань має обрати водій

Хитрий тест ПДР про зупинку: яка відстань дозволена
Задача з теми про зупинку та стоянку. Водію синього автомобіля пропонують зупинку від ділянки дорожніх робіт на відстані 5 (А), 10 (Б) та 15 (В) метрів. В якому місці йому дозволяється зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише в місці В.
- В місцях Б і В.
- Лише в місці Б.
- В місцях А і Б.
- В усіх місцях дозволена зупинка.
- В усіх місцях заборонена зупинка.
Розбір задачі
Ділянка дороги позначена тимчасовим попереджувальним знаком 1.37 "Дорожні роботи".
Згідно з пунктом 15.9 (є) ПДР, зупинка забороняється ближче ніж 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють.
Точка А розташоване ближче ніж 10 метрів до місця дорожніх робіт, тому зупинка на ній заборонена.
Точки Б та В знаходяться на відстані 10 та 15 м від позначеного місця робіт, тому зупинка на них дозволяється.
Правильна відповідь №2
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