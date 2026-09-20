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Головна Авто Хитрий тест ПДР про зупинку: яка відстань дозволена

Хитрий тест ПДР про зупинку: яка відстань дозволена

Ua ru
20 вересня 2026 19:45
Хитрий тест ПДР: яку відстань має обрати водій
Водій синього авто біля ділянки дорожніх робіт. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водію синього автомобіля пропонують зупинку від ділянки дорожніх робіт на відстані 5 (А), 10 (Б) та 15 (В) метрів. В якому місці йому дозволяється зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише в місці В.
  2. В місцях Б і В.
  3. Лише в місці Б.
  4. В місцях А і Б.
  5. В усіх місцях дозволена зупинка.
  6. В усіх місцях заборонена зупинка.

Розбір задачі

Тест ПДР: де дозволена зупинка

Ділянка дороги позначена тимчасовим попереджувальним знаком 1.37 "Дорожні роботи".

Згідно з пунктом 15.9 (є) ПДР, зупинка забороняється ближче ніж 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють.

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Точка А розташоване ближче ніж 10 метрів до місця дорожніх робіт, тому зупинка на ній заборонена.

Точки Б та В знаходяться на відстані 10 та 15 м від позначеного місця робіт, тому зупинка на них дозволяється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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