Хитрий тест ПДР: яку відстань має обрати водій

Водій синього авто біля ділянки дорожніх робіт. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водію синього автомобіля пропонують зупинку від ділянки дорожніх робіт на відстані 5 (А), 10 (Б) та 15 (В) метрів. В якому місці йому дозволяється зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Лише в місці В. В місцях Б і В. Лише в місці Б. В місцях А і Б. В усіх місцях дозволена зупинка. В усіх місцях заборонена зупинка.

Розбір задачі

Ділянка дороги позначена тимчасовим попереджувальним знаком 1.37 "Дорожні роботи".

Згідно з пунктом 15.9 (є) ПДР, зупинка забороняється ближче ніж 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють.

Читайте також:

Точка А розташоване ближче ніж 10 метрів до місця дорожніх робіт, тому зупинка на ній заборонена.

Точки Б та В знаходяться на відстані 10 та 15 м від позначеного місця робіт, тому зупинка на них дозволяється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: