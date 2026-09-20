Хитрый тест ПДД: какое расстояние должен выбрать водитель

Хитрый тест ПДД об остановке: какое расстояние допускается
Задача на тему об остановке и стоянке. Водителю синего автомобиля предлагают остановиться на расстоянии 5 (А), 10 (Б) и 15 (В) метров от участка дорожных работ. В каком месте ему разрешается остановиться в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только в месте В.
- В местах Б и В.
- Только в месте Б.
- В местах А и Б.
- Во всех местах разрешена остановка.
- Во всех местах остановка запрещена.
Разбор задачи
Участок дороги обозначен временным предупреждающим знаком 1.37 "Дорожные работы".
Согласно пункту15.9 (е) ПДД, остановка запрещается ближе чем в 10 метрах от обозначенного места проведения дорожных работ и в зоне их проведения, если это создаст препятствия для работающих технологических транспортных средств.
Точка А расположена ближе чем на 10 метров к месту дорожных работ, поэтому остановка на ней запрещена.
Точки Б и В находятся на расстоянии 10 и 15 м от обозначенного места проведения работ, поэтому остановка на них разрешена.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: