Хитрый тест ПДД: какое расстояние должен выбрать водитель

Водитель синего авто возле участка дорожных работ. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему об остановке и стоянке. Водителю синего автомобиля предлагают остановиться на расстоянии 5 (А), 10 (Б) и 15 (В) метров от участка дорожных работ. В каком месте ему разрешается остановиться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только в месте В. В местах Б и В. Только в месте Б. В местах А и Б. Во всех местах разрешена остановка. Во всех местах остановка запрещена.

Разбор задачи

Участок дороги обозначен временным предупреждающим знаком 1.37 "Дорожные работы".

Согласно пункту15.9 (е) ПДД, остановка запрещается ближе чем в 10 метрах от обозначенного места проведения дорожных работ и в зоне их проведения, если это создаст препятствия для работающих технологических транспортных средств.

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Точка А расположена ближе чем на 10 метров к месту дорожных работ, поэтому остановка на ней запрещена.

Точки Б и В находятся на расстоянии 10 и 15 м от обозначенного места проведения работ, поэтому остановка на них разрешена.

Правильный ответ №2

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