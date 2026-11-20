Варианты парковки мотоцикла. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме об остановке и стоянке транспортных средств, а также на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водителю мотоцикла предлагают два варианта парковки: у правого края проезжей части и в специальном кармане. В каком месте разрешается поставить мотоцикл на стоянку в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только в месте А. Только в месте Б. Оба места разрешены. Оба места запрещены.

Разбор задачи

Водителю мотоцикла предлагают два варианта стоянки. У правого края проезжей части (место А) или в специально отведенном месте, обозначенном знаком 5.42.1 "Место для стоянки" с табличкой 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" (место Б).

Табличка 7.6.4 указывает способ парковки (носом к тротуару без наезда на него) и распространяется исключительно на легковые автомобили и мотоциклы.

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Следовательно, мотоцикл там ставить разрешено.

В то же время, согласно пункту 15.1 ПДД, остановка и стоянка должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине. И только при их отсутствии разрешается парковаться у правого края проезжей части.

Рядом есть специально оборудованная парковка, поэтому стоянка в месте А запрещена.

Правильный ответ №2