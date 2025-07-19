Тест ПДР для розумних водіїв: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми початок руху та зміну його напрямку. Водій якого з автомобілів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій вантажного автомобіля. Обидва водії порушують. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій вантажівки заїжджає заднім ходом до тунелю, а водій білого легковика виїжджає заднім ходом з тунелю.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: