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Головна Авто Тест ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

Тест ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:25
Тест ПДР для розумних водіїв: хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми початок руху та зміну його напрямку. Водій якого з автомобілів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій вантажного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На ділянці дороги водій вантажівки заїжджає заднім ходом до тунелю, а водій білого легковика виїжджає заднім ходом з тунелю.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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