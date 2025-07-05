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Головна Авто Експрес-тест ПДР — чи дозволено буксирування

Експрес-тест ПДР — чи дозволено буксирування

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 11:25
Швидкий тест ПДР: чи дозволено буксирування
Так можна було? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. Чи дозволено водію здійснювати буксирування у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо швидкість не перевищує 30 км/год.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Експрес-тест ПДР — чи дозволено буксирування - фото 1

Водій вантажівки буксує одразу два легкових автомобілі — жовтий та синій. На ділянці відсутні будь-які дорожні знаки, які б забороняли буксування, але не все так просто.

Читаємо пункт 23.10 ПДР:

"Буксирування забороняється: більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом".

Правильна відповідь

№3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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