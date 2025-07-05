Швидкий тест ПДР: чи дозволено буксирування

Експрес-тест ПДР — чи дозволено буксирування
Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. Чи дозволено водію здійснювати буксирування у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо швидкість не перевищує 30 км/год.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій вантажівки буксує одразу два легкових автомобілі — жовтий та синій. На ділянці відсутні будь-які дорожні знаки, які б забороняли буксування, але не все так просто.
Читаємо пункт 23.10 ПДР:
"Буксирування забороняється: більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом".
Правильна відповідь
№3
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