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Главная Авто Экспресс-тест ПДД — разрешена ли буксировка

Экспресс-тест ПДД — разрешена ли буксировка

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:25
Быстрый тест ПДД: разрешена ли буксировка
Так можно было? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Разрешено ли водителю осуществлять буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если скорость не превышает 30 км/ч.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Експрес-тест ПДР — чи дозволено буксирування - фото 1

Водитель грузовика буксует сразу два легковых автомобиля — желтый и синий. На участке отсутствуют какие-либо дорожные знаки, которые бы запрещали буксировку, но не все так просто.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается: более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом".

Правильный ответ

№3

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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