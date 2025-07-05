Быстрый тест ПДД: разрешена ли буксировка

Экспресс-тест ПДД — разрешена ли буксировка
Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Разрешено ли водителю осуществлять буксировку в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если скорость не превышает 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель грузовика буксует сразу два легковых автомобиля — желтый и синий. На участке отсутствуют какие-либо дорожные знаки, которые бы запрещали буксировку, но не все так просто.
Читаем пункт 23.10 ПДД:
"Буксировка запрещается: более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом".
Правильный ответ
№3
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