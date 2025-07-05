Быстрый тест ПДД: разрешена ли буксировка

Так можно было? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Разрешено ли водителю осуществлять буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость не превышает 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель грузовика буксует сразу два легковых автомобиля — желтый и синий. На участке отсутствуют какие-либо дорожные знаки, которые бы запрещали буксировку, но не все так просто.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается: более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: