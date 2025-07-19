Тест ПДД для умных водителей: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого из автомобилей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Оба водителя нарушают. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На участке дороги водитель грузовика заезжает задним ходом в тоннель, а водитель белой легковушки выезжает задним ходом из тоннеля.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: