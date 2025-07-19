Тест ПДД для умных водителей: кто нарушает правила

Тест ПДД для грамотных водителей — кто нарушает правила
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого из автомобилей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель грузового автомобиля.
- Оба водителя нарушают.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На участке дороги водитель грузовика заезжает задним ходом в тоннель, а водитель белой легковушки выезжает задним ходом из тоннеля.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Правильный ответ
№3
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