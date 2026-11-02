Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Завдання з теми про проїзд перехресть. Червоний трамвай повертає праворуч, а усі автомобілі та помаранчевий трамвай проїжджають прямо. Який транспортний засіб проїде це перехрестя передостаннім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Сірий автомобіль. Зелений автомобіль. Червоний автомобіль. Оранжевий трамвай та зелений автомобіль. Синій і сірий автомобілі. Оранжевий трамвай.

Розбір задачі

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" (на малюнку праворуч) та 2.1 "Дати дорогу" (на малюнку ліворуч) на головній дорозі перебувають водії червоного трамвая, синього та червоного автомобілів. Їм мають дати дорогу, згідно з пунктом 16.11 ПДР, водії помаранчевого трамвая та зеленого й сірого автомобілів.

Відповідно до пункту 16.12 ПДР, першим проїде червоний трамвай, який має перевагу на рівнозначних дорогах. Далі за правилом "перешкоди праворуч" проїде водій синього авто, адже він наближається до червоної машини з правого боку.

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Далі роз’їдеться транспорт з другорядних доріг за тими самими пунктами ПДР. Позаяк траєкторії помаранчевого трамвая та зеленого автомобіля не перетинаються, вони можуть рушити разом. Останнім проїде сірий автомобіль.

Правильна відповідь №4

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