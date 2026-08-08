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Головна Авто Складний тест ПДР, в якому помиляються 73%: куди можна їхати

Складний тест ПДР, в якому помиляються 73%: куди можна їхати

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 19:40
Хитра задача з ПДР: куди дозволено рух водієві авто
Траєкторії руху авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. На ділянці дорозі водієві зеленого автомобіля запропоновано три варіанти для проїзду: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Прямо та у зворотному напрямку.
  5. Лише ліворуч.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Водій бачить перед собою попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" разом з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта", які інформують водія про те, що за 300 метрів починається дорога з двостороннім рухом.

Тобто на даній ділянці водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. Згідно з вимогами ПДР, виконувати розворот на такій дорозі заборонено, позаяк це призведе до руху по смузі зустрічного руху.

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Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій має вчасно зайняти відповідне крайнє становище на проїзній частині. А з правої смуги поворот ліворуч забороняється.

Рух прямо не заборонено жодним правилом чи знаком.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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