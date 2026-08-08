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Главная Авто Сложный тест по ПДД, в котором ошибаются 73%: куда можно ехать

Сложный тест по ПДД, в котором ошибаются 73%: куда можно ехать

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 19:40
Хитрая задача по ПДД: куда разрешено движение водителю авто
Траектории движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги водителю зеленого автомобиля предложено три варианта проезда: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево и в обратном направлении.
  4. Прямо и в обратном направлении.
  5. Только налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Водитель видит перед собой предупреждающий знак 1.26 "Двустороннее движение" вместе с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта", которые информируют водителя, что через 300 метров начинается дорога с двусторонним движением.

То есть на данном участке водитель находится на дороге с односторонним движением. Согласно требованиям ПДД, выполнять разворот на такой дороге запрещено, поскольку это приведет к движению по полосе встречного движения.

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В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель должен своевременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. А с правой полосы поворот налево запрещен.

Движение прямо не запрещено ни одним правилом или знаком.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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