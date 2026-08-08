Хитрая задача по ПДД: куда разрешено движение водителю авто

Траектории движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги водителю зеленого автомобиля предложено три варианта проезда: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только прямо. Прямо и налево. Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Только налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водитель видит перед собой предупреждающий знак 1.26 "Двустороннее движение" вместе с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта", которые информируют водителя, что через 300 метров начинается дорога с двусторонним движением.

То есть на данном участке водитель находится на дороге с односторонним движением. Согласно требованиям ПДД, выполнять разворот на такой дороге запрещено, поскольку это приведет к движению по полосе встречного движения.

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В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель должен своевременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. А с правой полосы поворот налево запрещен.

Движение прямо не запрещено ни одним правилом или знаком.

Правильный ответ №1

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