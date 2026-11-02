Тест ПДД, где ошиблись 72%: кто проедет перекресток предпоследним
Задание по теме о проезде перекрестков. Красный трамвай поворачивает направо, а все автомобили и оранжевый трамвай едут прямо. Какое транспортное средство проедет этот перекресток предпоследним в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Серый автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
- Красный автомобиль.
- Оранжевый трамвай и зеленый автомобиль.
- Синий и серый автомобили.
- Оранжевый трамвай.
Разбор задачи
Согласно знакам 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" (на рисунке справа) и 2.1 "Уступить дорогу" (на рисунке слева) на главной дороге находятся водители красного трамвая, синего и красного автомобилей. Согласно пункту 16.11 ПДД, им должны уступить дорогу водители оранжевого трамвая, а также зеленого и серого автомобилей.
В соответствии с пунктом 16.12 ПДД первым проедет красный трамвай, который имеет преимущество на равнозначных дорогах. Далее, по правилу "помехи справа", проедет водитель синего автомобиля, ведь он приближается к красной машине с правой стороны.
Далее разъедутся транспортные средства со второстепенных дорог в соответствии с теми же пунктами ПДД. Поскольку траектории оранжевого трамвая и зеленого автомобиля не пересекаются, они могут тронуться одновременно. Последним проедет серый автомобиль.
Правильный ответ №4
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