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Главная Авто Тест ПДД, где ошиблись 72%: кто проедет перекресток предпоследним

Тест ПДД, где ошиблись 72%: кто проедет перекресток предпоследним

Ua ru
2 ноября 2026 20:40
Сложный тест ПДД на перекрестке: кто проедет предпоследним За! Правилами
Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задание по теме о проезде перекрестков. Красный трамвай поворачивает направо, а все автомобили и оранжевый трамвай едут прямо. Какое транспортное средство проедет этот перекресток предпоследним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Серый автомобиль.
  2. Зеленый автомобиль.
  3. Красный автомобиль.
  4. Оранжевый трамвай и зеленый автомобиль.
  5. Синий и серый автомобили.
  6. Оранжевый трамвай.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" (на рисунке справа) и 2.1 "Уступить дорогу" (на рисунке слева) на главной дороге находятся водители красного трамвая, синего и красного автомобилей. Согласно пункту 16.11 ПДД, им должны уступить дорогу водители оранжевого трамвая, а также зеленого и серого автомобилей.

В соответствии с пунктом 16.12 ПДД первым проедет красный трамвай, который имеет преимущество на равнозначных дорогах. Далее, по правилу "помехи справа", проедет водитель синего автомобиля, ведь он приближается к красной машине с правой стороны.

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Далее разъедутся транспортные средства со второстепенных дорог в соответствии с теми же пунктами ПДД. Поскольку траектории оранжевого трамвая и зеленого автомобиля не пересекаются, они могут тронуться одновременно. Последним проедет серый автомобиль.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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