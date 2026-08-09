Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Корисний тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто

Корисний тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 19:45
Тест ПДР для грамотних водіїв: з якою швидкістю може їхати авто
Авто на ділянці дороги з двома знаками. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водій червоного автомобіля проїжджає ділянку дороги з двома знаками. З якою швидкістю він може рухатися далі у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Не більш як 50 км/год.
  2. Не більш як 60 км/год.
  3. Не більш як 80 км/год.
  4. Не більш як 90 км/год.
  5. Не більш як 110 км/год.

Розбір задачі

Тест ПДР: з якою швидкістю можна їхати

Червоний легковий автомобіль виїжджає з населеного пункту, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту".

Згідно з пунктом 12.6 (ґ) ПДР, на звичайних автомобільних дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без розділювальної смуги поза населеними пунктами легковим автомобілям (зі стажем водіння понад 2 роки) дозволяється рух зі швидкістю не більш як 90 км/год.

Читайте також:

На дорозі також встановлено інформаційно-вказівний знак 5.33 "Рекомендована швидкість" з цифрою 50. Відповідно до розділу 33 ПДР, цей знак лише рекомендує рух з зазначеною швидкістю на даній ділянці, але не вводить обов'язкового обмеження та не забороняє рух з вищою швидкістю у межах дозволеного ліміту.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест водій
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації