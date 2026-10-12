Тест ПДР для досвідчених водіїв: чи дозволено обгін колони вантажівок

Жовте авто та колона вантажівок на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про обгін транспортних засобів. На ділянці дороги рухаються чотири вантажівки, позначені розпізнавальними знаками "К" (колона). Вантажівки їдуть з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору, без супроводження спеціальними транспортними засобами. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість автомобілів попереду менш як 30 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін колони забороняється, якщо позаду неї рухається супроводжувальний транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого). В цій ситуації супроводу немає, а проблискові маячки мають оранжевий колір, тому сам по собі обгін колони не заборонений.

Проте на зображеній ділянці дороги нанесена суцільна лінія розмітки 1.1. За правилами її перетин дозволяється для об'їзду нерухомої перешкоди, а також для обгону поодиноких тихохідних транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

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Колона складається з кількох автомобілів, тому вони за визначенням не є поодиноким транспортним засобом. Таким чином, перетинати суцільну лінію для обгону колони категорично заборонено.

Правильна відповідь №3

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