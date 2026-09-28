Заплутаний тест ПДР: як роз'їхатися водіям на кільці

Два авто на круговому перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті встановлено знак 4.10 "Круговий рух". Обидва автомобілі вже рухаються по колу. При цьому водій жовтого авто з’їжджає з правої смуги, а водій червоного — з лівої. Хто з них повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя з круговим рухом дозволяється з будь-якої смуги, якщо напрямок не визначено іншими знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам праворуч.

Водій червоного авто створює перешкоду водієві жовтої машини, коли перестроюється у праву смугу.

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Відповідно до пункту 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.

Тобто дорогу має дати водій, що знаходиться ліворуч (червоне авто), водієві праворуч (жовте авто).

Правильна відповідь №2

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