Запутанный тест ПДД: как водителям разъехаться на кольцевой развязке

Две машины на кольцевом перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение". Оба автомобиля уже движутся по кругу. При этом водитель желтого автомобиля съезжает с правой полосы, а водитель красного — с левой. Кто из них должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка с круговым движением разрешается с любой полосы, если направление не определено другими знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам справа.

Водитель красного автомобиля создает помеху водителю желтого автомобиля, когда перестраивается в правую полосу.

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В соответствии с пунктом 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

То есть дорогу должен уступить водитель, находящийся слева (красная машина), водителю справа (желтая машина).

Правильный ответ №2

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