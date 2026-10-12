Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД, где ошибаются 76%: разрешен ли обгон

Тест ПДД, где ошибаются 76%: разрешен ли обгон

Ua ru
12 октября 2026 20:40
Тест ПДД для опытных водителей: разрешен ли обгон колонны грузовиков
Желтый автомобиль и колонна грузовиков на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме об обгоне транспортных средств. На участке дороги движутся четыре грузовика, обозначенные опознавательными знаками "К" (колонна). Грузовики едут с включенными мигающими маячками оранжевого цвета, без сопровождения специальными транспортными средствами. Разрешено ли водителю желтого автомобиля совершить обгон в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если скорость впереди идущих автомобилей менее 30 км/ч.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон колонны запрещается, если позади нее движется сопровождающее транспортное средство с включенным мигающим маячком (кроме оранжевого). В данной ситуации сопровождения нет, а проблесковые маячки имеют оранжевый цвет, поэтому сам по себе обгон колонны не запрещен.

Однако на изображенном участке дороги нанесена сплошная линия разметки 1.1. Согласно правилам, ее пересечение разрешается для объезда неподвижного препятствия, а также для обгона отдельных медленно движущихся транспортных средств, скорость которых составляет менее 30 км/ч.

Читайте также:

Колонна состоит из нескольких автомобилей, поэтому они по определению не являются отдельным транспортным средством. Таким образом, пересекать сплошную линию для обгона колонны категорически запрещено.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации