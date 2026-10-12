Тест ПДД для опытных водителей: разрешен ли обгон колонны грузовиков

Желтый автомобиль и колонна грузовиков на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме об обгоне транспортных средств. На участке дороги движутся четыре грузовика, обозначенные опознавательными знаками "К" (колонна). Грузовики едут с включенными мигающими маячками оранжевого цвета, без сопровождения специальными транспортными средствами. Разрешено ли водителю желтого автомобиля совершить обгон в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость впереди идущих автомобилей менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон колонны запрещается, если позади нее движется сопровождающее транспортное средство с включенным мигающим маячком (кроме оранжевого). В данной ситуации сопровождения нет, а проблесковые маячки имеют оранжевый цвет, поэтому сам по себе обгон колонны не запрещен.

Однако на изображенном участке дороги нанесена сплошная линия разметки 1.1. Согласно правилам, ее пересечение разрешается для объезда неподвижного препятствия, а также для обгона отдельных медленно движущихся транспортных средств, скорость которых составляет менее 30 км/ч.

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Колонна состоит из нескольких автомобилей, поэтому они по определению не являются отдельным транспортным средством. Таким образом, пересекать сплошную линию для обгона колонны категорически запрещено.

Правильный ответ №3

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