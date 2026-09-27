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Главная Авто Хитрый тест ПДД: может ли мотоциклист повернуть налево

Хитрый тест ПДД: может ли мотоциклист повернуть налево

Ua ru
27 сентября 2026 19:45
Тест ПДД: разрешено ли мотоциклисту поворачивать под запрещающий знак
Мотоциклист на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. На перекрестке мотоциклист намеревается повернуть направо. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в ситуации, изображённой на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если он там живет.
  3. Разрешается, если он там работает.
  4. Ответы, указанные в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч

Мотоциклист на перекрестке намеревается повернуть налево. Перед поворотом установлен дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличкой 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, что запрет распространяется на поворот налево.

Согласно пункту 1.10 ПДД, мотоцикл является механическим транспортным средством (транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя), поэтому действие знака 3.2 на него распространяется.

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Однако, в соответствии с разделом 33 ПДД, действие знака 3.2 не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне.

Таким образом, поворот налево мотоциклисту разрешен только при условии, что он живет или работает в этой зоне.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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