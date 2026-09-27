Тест ПДД: разрешено ли мотоциклисту поворачивать под запрещающий знак

Мотоциклист на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. На перекрестке мотоциклист намеревается повернуть направо. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в ситуации, изображённой на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если он там живет. Разрешается, если он там работает. Ответы, указанные в вариантах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Мотоциклист на перекрестке намеревается повернуть налево. Перед поворотом установлен дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличкой 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, что запрет распространяется на поворот налево.

Согласно пункту 1.10 ПДД, мотоцикл является механическим транспортным средством (транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя), поэтому действие знака 3.2 на него распространяется.

Читайте также:

Однако, в соответствии с разделом 33 ПДД, действие знака 3.2 не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне.

Таким образом, поворот налево мотоциклисту разрешен только при условии, что он живет или работает в этой зоне.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: