Тест ПДР: чи дозволено мотоциклісту повернути під заборонний знак

Мотоцикліст на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. На перехресті мотоцикліст має намір повернути праворуч. Чи дозволяється йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо він там живе. Дозволяється, якщо він там працює. Відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3. Забороняється.

Розбір задачі

Мотоцикліст на перехресті має намір повернути ліворуч. Перед поворотом встановлено дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії", яка вказує, що заборона поширюється на поворот ліворуч.

Згідно з пунктом 1.10 ПДР, мотоцикл є механічним транспортним засобом (транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна), тому дія знака 3.2 на нього поширюється.

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Однак, відповідно до розділу 33 ПДР, дія знака 3.2 не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, розташовані в цій зоні.

Таким чином, поворот ліворуч мотоциклісту дозволений лише за умови, що він живе або працює в цій зоні.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: