Тест ПДР: чи дозволено мотоциклісту повернути під заборонний знак

Хитрий тест ПДР: чи може мотоцикліст повернути ліворуч
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. На перехресті мотоцикліст має намір повернути праворуч. Чи дозволяється йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо він там живе.
- Дозволяється, якщо він там працює.
- Відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3.
- Забороняється.
Розбір задачі
Мотоцикліст на перехресті має намір повернути ліворуч. Перед поворотом встановлено дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії", яка вказує, що заборона поширюється на поворот ліворуч.
Згідно з пунктом 1.10 ПДР, мотоцикл є механічним транспортним засобом (транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна), тому дія знака 3.2 на нього поширюється.
Однак, відповідно до розділу 33 ПДР, дія знака 3.2 не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, розташовані в цій зоні.
Таким чином, поворот ліворуч мотоциклісту дозволений лише за умови, що він живе або працює в цій зоні.
Правильна відповідь №4
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