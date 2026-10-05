Тест ПДР про обгін колони: складна задача, де помиляється більшість

Авто та колона техніки на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про обгін. На ділянці дороги водій має намір обігнати колону транспортних засобів, при чому переривчаста розмітка дозволяє це зробити. Але чи дозволено йому виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість автомобілів попереду менш як 30 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 14.6 (є) ПДР, заборонено обганяти колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, окрім помаранчевого.

У зображеній ситуації на останньому у колоні транспортному засобі увімкнений якраз помаранчевий маячок.

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Отже, водій автомобіля має право обганяти колону, якщо смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані, відповідно до пункту 14.2 (в) ПДР.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: