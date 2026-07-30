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Головна Авто Каверзний тест ПДП: чи дозволений обгін на ділянці дороги

Каверзний тест ПДП: чи дозволений обгін на ділянці дороги

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: чи дозволено обгін перед перехрестям поза містом
Траєкторія обгону. Малюнок: Керманич

Задача з теми про обгін. На ділянці дороги водій блакитного автомобіля має намір обігнати зелену машину. Чи дозволено йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо швидкість автомобіля попереду менш як 30 км/год.
  3. Дозволено, якщо обгін буде завершено до перехрестя.
  4. Умови зазначені у відповідях 2 і 3.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Водій блакитного авто планує виконати обгін зеленого автомобіля поза межами населеного пункту.

На дорозі нанесено переривчасту лінію розмітки 1.5, а попереду розташоване перехрестя з другорядною дорогою, про що попереджає знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги з лівого боку".

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Згідно з пунктом 14.6 (а) ПДР, обгін категорично заборонено безпосередньо на перехресті. При цьому правила не забороняють розпочинати та виконувати обгін до перехрестя, якщо водій гарантовано встигне повністю завершити маневр і повернутися на свою смугу руху до початку перехрестя.

Обмеження щодо швидкості попутного авто менше 30 км/год стосується лише поодиноких транспортних засобів у зоні дії знака 3.25 "Обгін заборонено", якого на цій ділянці дороги немає.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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