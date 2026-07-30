Хитрий тест ПДР: чи дозволено обгін перед перехрестям поза містом

Траєкторія обгону. Малюнок: Керманич

Задача з теми про обгін. На ділянці дороги водій блакитного автомобіля має намір обігнати зелену машину. Чи дозволено йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість автомобіля попереду менш як 30 км/год. Дозволено, якщо обгін буде завершено до перехрестя. Умови зазначені у відповідях 2 і 3. Заборонено.

Розбір задачі

Водій блакитного авто планує виконати обгін зеленого автомобіля поза межами населеного пункту.

На дорозі нанесено переривчасту лінію розмітки 1.5, а попереду розташоване перехрестя з другорядною дорогою, про що попереджає знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги з лівого боку".

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Згідно з пунктом 14.6 (а) ПДР, обгін категорично заборонено безпосередньо на перехресті. При цьому правила не забороняють розпочинати та виконувати обгін до перехрестя, якщо водій гарантовано встигне повністю завершити маневр і повернутися на свою смугу руху до початку перехрестя.

Обмеження щодо швидкості попутного авто менше 30 км/год стосується лише поодиноких транспортних засобів у зоні дії знака 3.25 "Обгін заборонено", якого на цій ділянці дороги немає.

Правильна відповідь №3

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