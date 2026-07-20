Сигнали регулювальника: тест ПДР, який провалюють 80% водіїв

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водії білого та червоного автомобілів повертають праворуч, водій жовтого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Порядок руху визначається сигналами регулювальника. Хто має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Лише велосипедист. Велосипедист і водій червоного автомобіля. Всі, окрім велосипедиста. Водії білого і жовтого автомобілів. Лише водій жовтого автомобіля. Водії білого і червоного автомобілів.

Розбір задачі

Регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, з боку грудей постового рух усім транспортним засобам дозволено лише праворуч; з лівого боку: нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку спини та правого боку: рух усіх транспортних засобів заборонено.

Червоний автомобіль під'їжджає з правого боку регулювальника, тому рух йому заборонено.

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Жовтий та білий автомобілі знаходяться з лівого боку регулювальника, що дозволяє їм рух у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №4

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