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Головна Авто Складний тест ПДР з регулювальником: хто може їхати

Складний тест ПДР з регулювальником: хто може їхати

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 20:40
Сигнали регулювальника: тест ПДР, який провалюють 80% водіїв
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті  водії білого та червоного автомобілів повертають праворуч, водій жовтого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Порядок руху визначається сигналами регулювальника. Хто має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Лише велосипедист.
  2. Велосипедист і водій червоного автомобіля.
  3. Всі, окрім велосипедиста.
  4. Водії білого і жовтого автомобілів.
  5. Лише водій жовтого автомобіля.
  6. Водії білого і червоного автомобілів.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може проїхати

Регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, з боку грудей постового рух усім транспортним засобам дозволено лише праворуч; з лівого боку: нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку спини та правого боку: рух усіх транспортних засобів заборонено.

Червоний автомобіль під'їжджає з правого боку регулювальника, тому рух йому заборонено.

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Велосипедист рухається з боку грудей регулювальника, тому йому дозволено їхати лише праворуч. Але він планує їхати прямо, тому повинен зупинитися і чекати іншого сигналу

Жовтий та білий автомобілі знаходяться з лівого боку регулювальника, що дозволяє їм рух у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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