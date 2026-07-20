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Главная Авто Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может ехать

Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может ехать

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 20:40
Сигналы регулировщика: тест ПДД, который не сдают 80 % водителей
Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водители белого и красного автомобилей поворачивают направо, водитель желтого — налево, а велосипедист едет прямо. Порядок движения определяется сигналами регулировщика. Кто имеет право проехать перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Только велосипедист.
  2. Велосипедист и водитель красного автомобиля.
  3. Все, кроме велосипедиста.
  4. Водители белого и желтого автомобилей.
  5. Только водитель желтого автомобиля.
  6. Водители белого и красного автомобилей.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може проїхати

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, со стороны груди регулировщика движение всем транспортным средствам разрешено только направо; с левой стороны: нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; со стороны спины и с правой стороны: движение всех транспортных средств запрещено.

Красный автомобиль подъезжает с правой стороны регулировщика, поэтому движение ему запрещено.

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Велосипедист движется со стороны груди регулировщика, поэтому ему разрешено ехать только направо. Но он планирует ехать прямо, поэтому должен остановиться и дождаться другого сигнала

Желтый и белый автомобили находятся слева от регулировщика, что позволяет им двигаться в любом направлении.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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