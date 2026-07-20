Сигналы регулировщика: тест ПДД, который не сдают 80 % водителей

Сложный тест ПДД с регулировщиком: кто может ехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водители белого и красного автомобилей поворачивают направо, водитель желтого — налево, а велосипедист едет прямо. Порядок движения определяется сигналами регулировщика. Кто имеет право проехать перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Только велосипедист.
- Велосипедист и водитель красного автомобиля.
- Все, кроме велосипедиста.
- Водители белого и желтого автомобилей.
- Только водитель желтого автомобиля.
- Водители белого и красного автомобилей.
Разбор задачи
Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, со стороны груди регулировщика движение всем транспортным средствам разрешено только направо; с левой стороны: нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; со стороны спины и с правой стороны: движение всех транспортных средств запрещено.
Красный автомобиль подъезжает с правой стороны регулировщика, поэтому движение ему запрещено.
Велосипедист движется со стороны груди регулировщика, поэтому ему разрешено ехать только направо. Но он планирует ехать прямо, поэтому должен остановиться и дождаться другого сигнала
Желтый и белый автомобили находятся слева от регулировщика, что позволяет им двигаться в любом направлении.
Правильный ответ №4
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