Хитрый тест ПДД: разрешен ли обгон перед перекрестком за пределами города

Траектория обгона. Рисунок: Керманич

Задача на тему про обгон. На участке дороги водитель голубого автомобиля намеревается обогнать зеленую машину. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость впереди идущего автомобиля менее 30 км/ч. Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка. Условия указаны в ответах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель голубого авто планирует обогнать зеленый автомобиль за пределами населенного пункта.

На дороге нанесена прерывистая линия разметки 1.5, а впереди расположено перекресток со второстепенной дорогой, о чем предупреждает знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги с левой стороны".

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Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон категорически запрещен непосредственно на перекрестке. При этом правила не запрещают начинать и выполнять обгон до перекрестка, если водитель гарантированно успеет завершить маневр и вернуться на свою полосу движения до начала перекрестка.

Ограничение скорости попутного автомобиля менее 30 км/ч касается только единичных транспортных средств в зоне действия знака 3.25 "Обгон запрещен", которого на этом участке дороги нет.

Правильный ответ №3

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