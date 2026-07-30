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Главная Авто Каверзный тест ПДД: разрешен ли обгон на участке дороги

Каверзный тест ПДД: разрешен ли обгон на участке дороги

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: разрешен ли обгон перед перекрестком за пределами города
Траектория обгона. Рисунок: Керманич

Задача на тему про обгон. На участке дороги водитель голубого автомобиля намеревается обогнать зеленую машину. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если скорость впереди идущего автомобиля менее 30 км/ч.
  3. Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка.
  4. Условия указаны в ответах 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Водитель голубого авто планирует обогнать зеленый автомобиль за пределами населенного пункта.

На дороге нанесена прерывистая линия разметки 1.5, а впереди расположено перекресток со второстепенной дорогой, о чем предупреждает знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги с левой стороны".

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Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон категорически запрещен непосредственно на перекрестке. При этом правила не запрещают начинать и выполнять обгон до перекрестка, если водитель гарантированно успеет завершить маневр и вернуться на свою полосу движения до начала перекрестка.

Ограничение скорости попутного автомобиля менее 30 км/ч касается только единичных транспортных средств в зоне действия знака 3.25 "Обгон запрещен", которого на этом участке дороги нет.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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