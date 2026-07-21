Кто проедет первым: сложный тест ПДД о перекрестке с трамваями

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. На перекрестке грузовик едет прямо, желтый трамвай и красный автомобиль поворачивают налево, а синий трамвай — направо. Какое транспортное средство проедет этот перекресток первым, а какое последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамваи первыми, красный автомобиль последним. Грузовик первым, красный автомобиль последним. Трамваи первыми, грузовик последним. Грузовик первый, трамваи последние. Синий трамвай первый, желтый трамвай последний. Синий трамвай первый, красный автомобиль последний.

Разбор задачи

Имеем нерегулируемый перекресток, перед которым установлены знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу".

Согласно требованиям знаков, на главной дороге находятся синий трамвай, грузовой автомобиль и красный легковой автомобиль. Желтый трамвай подъехал со стороны знака 2.1, поэтому он находится на второстепенной дороге.

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В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на нерегулируемом перекрестке водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к этому перекрестку по главной дороге.

Трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами только при равных условиях (пункт 16.12 ПДД), в данной ситуации желтый трамвай теряет приоритет и проедет перекресток последним.

Среди тех, кто находится на главной дороге, синий трамвай имеет безусловное преимущество перед автомобилями независимо от направления своего движения (пункт 16.12 ПДД). Поэтому синий трамвай проедет перекресток первым.

Оранжевый мигающий маячок на грузовике, в соответствии с пунктом 3.6 ПДД, служит лишь для привлечения внимания и предупреждения об опасности и не предоставляет преимущества в движении.

Однако грузовик движется прямо, а красный автомобиль поворачивает налево. Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые движутся прямо или поворачивают направо. Поэтому грузовой автомобиль проедет вторым, а красный легковой автомобиль — третьим.

Правильный ответ № 5

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