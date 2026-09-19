Заплутаний тест ПДР: хто проїде ділянку дороги першим

Автомобілі на зустрічному роз’їзді. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. На ділянці дороги водії вантажівки та білого легковика рухаються з зустрічних напрямків. Але роз'їзд ускладнений через перешкоду, позначену знаком 1.37 "Дорожні роботи". Хто з них має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода, повинен дати дорогу. Тобто це водій білого авто.

Але не все так просто, адже перед легковиком встановлено знак 1.6 "Крутий підйом".

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Відповідно до другої частину пункту 13.4 ПДР, на ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" та 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск.

Тобто в зображеній ситуації вгору їде водій білої машини, а значить саме він має пріоритет при зустрічному роз’їзді.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: