Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР, в якому помиляються 42%: хто поступиться дорогою

Тест ПДР, в якому помиляються 42%: хто поступиться дорогою

Ua ru
19 вересня 2026 19:40
Заплутаний тест ПДР: хто проїде ділянку дороги першим
Автомобілі на зустрічному роз’їзді. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. На ділянці дороги водії вантажівки та білого легковика рухаються з зустрічних напрямків. Але роз'їзд ускладнений через перешкоду, позначену знаком 1.37 "Дорожні роботи". Хто з них має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно з пунктом 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода, повинен дати дорогу. Тобто це водій білого авто.

Але не все так просто, адже перед легковиком встановлено знак 1.6 "Крутий підйом".

Читайте також:

Відповідно до другої частину пункту 13.4 ПДР, на ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" та 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск.

Тобто в зображеній ситуації вгору їде водій білої машини, а значить саме він має пріоритет при зустрічному роз’їзді.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації