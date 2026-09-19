Запутанный тест ПДД: кто первым проедет участок дороги

Автомобили на встречном разъезде. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. На участке дороги водители грузовика и белой легковушки движутся во встречных направлениях. Но разъезд затруднен из-за препятствия, обозначенного знаком 1.37 "Дорожные работы". Кто из них должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель белого авто.

Разбор задачи

Согласно пункту 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого находится препятствие, должен уступить дорогу. То есть это водитель белого автомобиля.

Но не все так просто, ведь перед легковым автомобилем установлен знак 1.6 "Крутой подъем".

Читайте также:

В соответствии со второй частью пункта 13.4 ПДД, на участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дорогу должен уступить водитель транспортного средства, движущегося вниз по склону.

То есть в изображенной ситуации в гору едет водитель белой машины, а значит, именно он имеет приоритет при встречном разъезде.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: