Тест ПДД об обгоне колонны: сложная задача, в которой ошибается большинство

Автомобиль и колонна техники на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему об обгоне. На участке дороги водитель намеревается обогнать колонну транспортных средств, при этом прерывистая разметка позволяет это сделать. Но разрешено ли ему выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Согласно пункту 14.6 (е) ПДД, запрещено обгонять колонны транспортных средств, позади которых движется транспортное средство с включенным мигающим маячком, кроме оранжевого.

В изображенной ситуации на последнем в колонне транспортном средстве включен именно оранжевый маячок.

Читайте также:

Следовательно, водитель автомобиля имеет право обгонять колонну, если полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на расстоянии, достаточном для обгона, в соответствии с пунктом 14.2 (в) ПДД.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: