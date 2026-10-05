Тест ПДД об обгоне колонны: сложная задача, в которой ошибается большинство

Тест ПДД, в котором ошибаются 61%: разрешен ли обгон
Задача на тему об обгоне. На участке дороги водитель намеревается обогнать колонну транспортных средств, при этом прерывистая разметка позволяет это сделать. Но разрешено ли ему выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Согласно пункту 14.6 (е) ПДД, запрещено обгонять колонны транспортных средств, позади которых движется транспортное средство с включенным мигающим маячком, кроме оранжевого.
В изображенной ситуации на последнем в колонне транспортном средстве включен именно оранжевый маячок.
Следовательно, водитель автомобиля имеет право обгонять колонну, если полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на расстоянии, достаточном для обгона, в соответствии с пунктом 14.2 (в) ПДД.
Правильный ответ №1
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