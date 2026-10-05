Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 61%: разрешен ли обгон

Тест ПДД, в котором ошибаются 61%: разрешен ли обгон

Ua ru
5 октября 2026 20:40
Тест ПДД об обгоне колонны: сложная задача, в которой ошибается большинство
Автомобиль и колонна техники на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему об обгоне. На участке дороги водитель намеревается обогнать колонну транспортных средств, при этом прерывистая разметка позволяет это сделать. Но разрешено ли ему выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи можна обігнати колону

Согласно пункту 14.6 (е) ПДД, запрещено обгонять колонны транспортных средств, позади которых движется транспортное средство с включенным мигающим маячком, кроме оранжевого.

В изображенной ситуации на последнем в колонне транспортном средстве включен именно оранжевый маячок.

Читайте также:

Следовательно, водитель автомобиля имеет право обгонять колонну, если полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на расстоянии, достаточном для обгона, в соответствии с пунктом 14.2 (в) ПДД.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации