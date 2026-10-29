Проїзд білого авто під зелене світло та знак СТОП. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми регулювання дорожнього руху та на знання вимог знаків пріоритету. До перехрестя під'їхав білий автомобіль, водій якого збирається продовжити рух прямо. На світлофорі увімкнене зелене світло, але під ним встановлено знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" (СТОП). Чи зобов'язаний водій зупинятися перед світлофором у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зобов'язаний. Зобов'язаний, якщо з інших напрямків їдуть автомобілі. Зупинятися в цій ситуації не потрібно.

Розбір задачі

2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" належить до групи знаків пріоритету. Він вимагає обов'язкової зупинки перед стоп-лінією (або перед знаком, якщо її немає) та виконання вимоги дати дорогу транспортним засобам, які рухаються головною дорогою.

Проте, відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали світлофорів (крім жовтого миготливого) мають пріоритет над знаками пріоритету.

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На перехресті горить зелений сигнал світлофора, тому водій має керуватися саме ним, а дію знака 2.2 ігнорувати.

Зупинятися перед знаком у такій ситуації не потрібно, адже це створюватиме безпідставні перешкоди для руху інших автомобілів.

Правильна відповідь №3

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