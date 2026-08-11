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Головна Авто Заплутаний тест ПДР: хто може розвернутися на перехресті

Заплутаний тест ПДР: хто може розвернутися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 20:40
Розворот на перехресті: заплутаний тест ПДР про знаки та світлофор
Схеми розворотів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та тимчасових заборонних дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного та білого автомобілів мають намір виконати розворот на перехресті. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений розворот

На регульованому перехресті світиться зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водії червоного (у лівій смузі) та білого (у правій смузі) автомобілів збираються виконати розворот.

На перехресті встановлено тимчасовий заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" (на жовтому тлі). Відповідно до розділу 3 ПДР, цей знак забороняє поворот ліворуч, але дозволяє розворот.

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Також над проїзною частиною встановлено інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Згідно з ним, з крайньої лівої смуги дозволено поворот ліворуч, а з правої смуги — рух прямо та поворот ліворуч.

Знак, що дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє з цієї смуги й розворот. Однак виконати розворот з інших смуг (зокрема з правої), навіть якщо з них дозволено поворот ліворуч, забороняється. Водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, згідно 10.4 ПДР.

Отже, водій червоного авто виконує розворот з крайньої лівої смуги без порушень. Водій білого авто, розвертаючись з правої смуги, порушує правила.

Правильна відповідь №2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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