Разворот на перекрестке: запутанный тест ПДД о знаках и светофорах

Запутанный тест ПДД: кто может развернуться на перекрестке
Задача на знание требований информационно-указательных и временных запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и смену его направления. Водители красного и белого автомобилей намерены совершить разворот на перекрестке. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях. Водители красного (в левой полосе) и белого (в правой полосе) автомобилей собираются совершить разворот.
На перекрестке установлен временный запрещающий знак 3.23 "Поворот налево запрещен" (на желтом фоне). В соответствии с разделом 3 ПДД, этот знак запрещает поворот налево, но разрешает разворот.
Также над проезжей частью установлен информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с крайней левой полосы разрешен поворот налево, а с правой полосы — движение прямо и поворот налево.
Знак, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, разрешает с этой полосы и разворот. Однако выполнять разворот с других полос (в частности, с правой), даже если с них разрешен поворот налево, запрещается. Водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, согласно пункту 10.4 ПДД.
Итак, водитель красного автомобиля совершает разворот с крайней левой полосы без нарушений. Водитель белого автомобиля, разворачиваясь с правой полосы, нарушает правила.
Правильный ответ №2
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