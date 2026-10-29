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Главная Авто Тест по ПДД, где ошибаются 54%: нужно ли останавливаться у знака STOP

Тест по ПДД, где ошибаются 54%: нужно ли останавливаться у знака STOP

Ua ru
29 октября 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: обязан ли водитель остановиться на перекрестке За! Правилами
Проезд белого автомобиля на зеленый свет и знак СТОП. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулирования дорожного движения и на знание требований знаков приоритета. К перекрестку подъехал белый автомобиль, водитель которого собирается продолжить движение прямо. На светофоре горит зеленый свет, но под ним установлен знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" (СТОП). Обязан ли водитель останавливаться перед светофором в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Обязан.
  2. Обязан, если с других направлений едут автомобили.
  3. Останавливаться в этой ситуации не нужно.

Разбор задачи

Тест ПДР про регулювання руху

2.2 "Проезд без остановки запрещен" относится к группе знаков приоритета. Он требует обязательной остановки перед стоп-линией (или перед знаком, если ее нет) и выполнения требования уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Однако согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров (кроме желтого мигающего) имеют приоритет над знаками приоритета.

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На перекрестке горит зеленый сигнал светофора, поэтому водитель должен руководствоваться именно им, а действие знака 2.2 игнорировать.

Останавливаться перед знаком в такой ситуации не нужно, ведь это создаст необоснованные препятствия для движения других автомобилей.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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