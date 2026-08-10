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Головна Авто Заплутаний тест ПДР на колі: яка з траєкторій дозволена водієві

Заплутаний тест ПДР на колі: яка з траєкторій дозволена водієві

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 20:40
Тест ПДР на круговому перехресті: яка з траєкторій дозволена водієві
Авто на круговому перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля має намір активно маневрувати на круговому перехресті. Яка з траєкторій руху йому дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія А.
  2. Лише траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Водій синього автомобіля перебуває на круговому перехресті, позначеному наказовим знаком 4.10 "Круговий рух", і намагається змінити напрямок двома шляхами.

Траєкторія А (рух заднім ходом): передбачає проїзд заднім ходом для виїзду у потрібний з'їзд. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух транспортних засобів заднім ходом на перехрестях категорично забороняється, незалежно від наявності чи відсутності інших учасників руху.

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Траєкторія Б (розворот) передбачає перетин вузької суцільної лінії горизонтальної розмітки 1.1. Відповідно до додатка 2 до ПДР, лінію 1.1 перетинати заборонено (за винятком випадків об'їзду нерухомої перешкоди чи обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). У цій ситуації перетин розмітки є порушенням.

Правильна відповідь №4

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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