Тест ПДР на круговому перехресті: яка з траєкторій дозволена водієві

Заплутаний тест ПДР на колі: яка з траєкторій дозволена водієві
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля має намір активно маневрувати на круговому перехресті. Яка з траєкторій руху йому дозволена у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише траєкторія А.
- Лише траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля перебуває на круговому перехресті, позначеному наказовим знаком 4.10 "Круговий рух", і намагається змінити напрямок двома шляхами.
Траєкторія А (рух заднім ходом): передбачає проїзд заднім ходом для виїзду у потрібний з'їзд. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух транспортних засобів заднім ходом на перехрестях категорично забороняється, незалежно від наявності чи відсутності інших учасників руху.
Траєкторія Б (розворот) передбачає перетин вузької суцільної лінії горизонтальної розмітки 1.1. Відповідно до додатка 2 до ПДР, лінію 1.1 перетинати заборонено (за винятком випадків об'їзду нерухомої перешкоди чи обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). У цій ситуації перетин розмітки є порушенням.