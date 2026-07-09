Тест з ПДР, в якому помилилися 58% водіїв: хто порушує правила

Каверзний тест ПДР на круговому перехресті: хто порушник
Задача з теми про проїзд перехресть частині, яка стосується виїзду з кола. Жовтий, синій та червоний автомобілі одночасно залишають кругове перехрестя. Червоний з’їжджає з крайньої правої смуги, синій — з середньої, а жовтий — з лівої. Водій якої машини порушує правила, виконуючи свій маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій жовтого автомобіля.
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій синього автомобіля.
- Усі порушують.
- Усі їдуть за правилами.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч чи ліворуч водій зобов’язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте цей пункт чітко вказує виняток: окрім в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух.
Щодо виїзду з кільця діє пункт 10.5 ПДР. Він зазначає, що виїзд з перехрестя з круговим рухом може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створює перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
Позаяк на даному перехресті відсутні дорожні знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" або відповідна дорожня розмітка, що регулювали б такий маневр, виїзд дозволено з будь-якої смуги. Головне не заважати тим, хто продовжує рух по колу з правого боку.
Правильна відповідь №6
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