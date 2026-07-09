Тест з ПДР, в якому помилилися 58% водіїв: хто порушує правила

Три авто на круговому перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть частині, яка стосується виїзду з кола. Жовтий, синій та червоний автомобілі одночасно залишають кругове перехрестя. Червоний з’їжджає з крайньої правої смуги, синій — з середньої, а жовтий — з лівої. Водій якої машини порушує правила, виконуючи свій маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Лише водій червоного автомобіля. Лише водій синього автомобіля. Усі порушують. Усі їдуть за правилами.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч чи ліворуч водій зобов’язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте цей пункт чітко вказує виняток: окрім в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух.

Щодо виїзду з кільця діє пункт 10.5 ПДР. Він зазначає, що виїзд з перехрестя з круговим рухом може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створює перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

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Позаяк на даному перехресті відсутні дорожні знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" або відповідна дорожня розмітка, що регулювали б такий маневр, виїзд дозволено з будь-якої смуги. Головне не заважати тим, хто продовжує рух по колу з правого боку.

Правильна відповідь №6

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