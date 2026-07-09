Тест ПДД, в котором ошиблись 58 % водителей: кто нарушает правила

Три автомобиля на кольцевом перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков, касающаяся выезда с кольца. Желтый, синий и красный автомобили одновременно покидают кольцевой перекресток. Красный съезжает с крайней правой полосы, синий — со средней, а желтый — с левой. Водитель какой машины нарушает правила, выполняя свой маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только водитель желтого автомобиля. Водители желтого и синего автомобилей. Только водитель красного автомобиля. Только водитель синего автомобиля. Все нарушают правила. Все едут по правилам.

Разбор задачи

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо или налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако этот пункт четко указывает на исключение: кроме въезда на перекресток, где организовано круговое движение.

Что касается выезда с кольца, то здесь действует пункт 10.5 ПДД. В нем указано, что выезд с перекрестка с круговым движением может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создает препятствий для транспортных средств, движущихся в попутном направлении справа.

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Поскольку на данном перекрестке отсутствуют дорожные знаки 5.16 "Направления движения по полосам" или соответствующая дорожная разметка, регулирующие такой маневр, выезд разрешен с любой полосы. Главное не мешать тем, кто продолжает движение по кругу с правой стороны.

Правильный ответ №6

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