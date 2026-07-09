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Главная Авто Каверзный тест ПДД на кольцевом перекрестке: кто нарушитель

Каверзный тест ПДД на кольцевом перекрестке: кто нарушитель

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:40
Тест ПДД, в котором ошиблись 58 % водителей: кто нарушает правила
Три автомобиля на кольцевом перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков, касающаяся выезда с кольца. Желтый, синий и красный автомобили одновременно покидают кольцевой перекресток. Красный съезжает с крайней правой полосы, синий — со средней, а желтый — с левой. Водитель какой машины нарушает правила, выполняя свой маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только водитель желтого автомобиля.
  2. Водители желтого и синего автомобилей.
  3. Только водитель красного автомобиля.
  4. Только водитель синего автомобиля.
  5. Все нарушают правила.
  6. Все едут по правилам.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо или налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако этот пункт четко указывает на исключение: кроме въезда на перекресток, где организовано круговое движение.

Что касается выезда с кольца, то здесь действует пункт 10.5 ПДД. В нем указано, что выезд с перекрестка с круговым движением может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создает препятствий для транспортных средств, движущихся в попутном направлении справа.

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Поскольку на данном перекрестке отсутствуют дорожные знаки 5.16 "Направления движения по полосам" или соответствующая дорожная разметка, регулирующие такой маневр, выезд разрешен с любой полосы. Главное не мешать тем, кто продолжает движение по кругу с правой стороны.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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