Складний тест ПДР: хто проїде перехрестя першим та останнім

Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. До нерегульованого перехрестя під'їхали п'ять транспортних засобів: оранжевий і жовтий трамваї, червоний і синій автомобілі, а також велосипедист. Яке з них проїде першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваї перші, велосипедист останній. Трамваї перші, синій автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, жовтий трамвай останній. Помаранчевий трамвай перший, синій автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, синій автомобіль останній. Велосипедист перший, жовтий трамвай останній.

Розбір задачі

Світлофор на перехресті відсутній, тому порядок руху визначають знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно з цими знаками, на головній дорозі знаходяться оранжевий трамвай, червоний автомобіль та велосипедист. Жовтий трамвай та синій автомобіль перебувають на другорядній дорозі, тому вони мають поступитися дорогою.

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Першим їде оранжевий трамвай. Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на нерегульованих перехрестях нерівнозначних доріг трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що рухаються з ним у рівнозначних умовах (у зображеній ситуації — на головній дорозі).

Між червоним автомобілем та велосипедистом (які також на головній) діє пункт 16.12 ПДР, (правило перешкоди праворуч). Червоний автомобіль є перешкодою праворуч для велосипедиста, тому червоний автомобіль проїжджає другим, а велосипедист третім.

Жовтий трамвай і синій автомобіль знаходяться в рівних умовах на другорядній дорозі. Згідно з пунктом 16.11 ПДР, трамвай має перевагу перед синім автомобілем, тому він їде раніше за нього (третім, одночасно з велосипедистом, позаяк їхні траєкторії не перетинаються).

Останнім перехрестя проїжджає синій автомобіль.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: