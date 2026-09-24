Сложный тест ПДД: кто проедет перекресток первым и последним

Тест по ПДД, где ошибаются 51%: кто проедет перекресток последним
Задача по теме о проезде перекрестков. К нерегулируемому перекрестку подъехали пять транспортных средств: оранжевый и желтый трамваи, красный и синий автомобили, а также велосипедист. Какое из них проедет первым, а какое последним в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваи первыми, велосипедист последним.
- Трамваи первыми, синий автомобиль последним.
- Красный автомобиль первый, желтый трамвай последний.
- Оранжевый трамвай первый, синий автомобиль последний.
- Красный автомобиль первый, синий автомобиль последний.
- Велосипедист первый, желтый трамвай последний.
Разбор задачи
Светофора на перекрестке нет, поэтому порядок движения определяют знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно этим знакам, на главной дороге находятся оранжевый трамвай, красный автомобиль и велосипедист. Желтый трамвай и синий автомобиль находятся на второстепенной дороге, поэтому они должны уступить дорогу.
Первым едет оранжевый трамвай. В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на нерегулируемых перекрестках неравнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, движущимися с ним в равнозначных условиях (в изображенной ситуации — на главной дороге).
Между красным автомобилем и велосипедистом (которые также находятся на главной дороге) действует пункт 16.12 ПДД (правило помехи справа). Красный автомобиль является препятствием справа для велосипедиста, поэтому красный автомобиль проезжает вторым, а велосипедист — третьим.
Желтый трамвай и синий автомобиль находятся в равных условиях на второстепенной дороге. Согласно пункту 16.11 ПДД, трамвай имеет преимущество перед синим автомобилем, поэтому он едет раньше него (третьим, одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются).
Последним перекресток проезжает синий автомобиль.
Правильный ответ №4
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