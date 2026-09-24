Сложный тест ПДД: кто проедет перекресток первым и последним

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков. К нерегулируемому перекрестку подъехали пять транспортных средств: оранжевый и желтый трамваи, красный и синий автомобили, а также велосипедист. Какое из них проедет первым, а какое последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваи первыми, велосипедист последним. Трамваи первыми, синий автомобиль последним. Красный автомобиль первый, желтый трамвай последний. Оранжевый трамвай первый, синий автомобиль последний. Красный автомобиль первый, синий автомобиль последний. Велосипедист первый, желтый трамвай последний.

Разбор задачи

Светофора на перекрестке нет, поэтому порядок движения определяют знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно этим знакам, на главной дороге находятся оранжевый трамвай, красный автомобиль и велосипедист. Желтый трамвай и синий автомобиль находятся на второстепенной дороге, поэтому они должны уступить дорогу.

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Первым едет оранжевый трамвай. В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на нерегулируемых перекрестках неравнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, движущимися с ним в равнозначных условиях (в изображенной ситуации — на главной дороге).

Между красным автомобилем и велосипедистом (которые также находятся на главной дороге) действует пункт 16.12 ПДД (правило помехи справа). Красный автомобиль является препятствием справа для велосипедиста, поэтому красный автомобиль проезжает вторым, а велосипедист — третьим.

Желтый трамвай и синий автомобиль находятся в равных условиях на второстепенной дороге. Согласно пункту 16.11 ПДД, трамвай имеет преимущество перед синим автомобилем, поэтому он едет раньше него (третьим, одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются).

Последним перекресток проезжает синий автомобиль.

Правильный ответ №4

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