Тест ПДР про виїзд з кругового перехрестя: хто порушує правила

Тест ПДР, де помиляється третина водіїв: хто порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного, синього та жовтого авто виїжджають з кола відповідно — з правої, середньої та лівої смуг. Хто з них порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водії синього і жовтого автомобілів.
- Лише водій жовтого автомобіля.
- Всі порушують правила.
- Ніхто не порушує правила.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
Відповідних дорожніх знаків та розмітки на малюнку немає. Також водії не створюють перешкод автомобілям праворуч, адже усі вони з’їжджають з кільця.
Правильна відповідь №5
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