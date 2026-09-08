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Головна Авто Тест ПДР, де помиляється третина водіїв: хто порушує правила

Тест ПДР, де помиляється третина водіїв: хто порушує правила

Ua ru
8 вересня 2026 20:40
Тест ПДР про виїзд з кругового перехрестя: хто порушує правила
Автомобілі з’їжджають з кола. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного, синього та жовтого авто виїжджають з кола відповідно — з правої, середньої та лівої смуг. Хто з них порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водії синього і жовтого автомобілів.
  3. Лише водій жовтого автомобіля.
  4. Всі порушують правила.
  5. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

Відповідних дорожніх знаків та розмітки на малюнку немає. Також водії не створюють перешкод автомобілям праворуч, адже усі вони з’їжджають з кільця.

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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