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Головна Авто Корисний тест ПДР: хто порушує правила на колі

Корисний тест ПДР: хто порушує правила на колі

Ua ru
27 серпня 2026 20:40
Круговий рух: корисна задача з ПДР про заїзд та виїзд з кола
Схеми руху автомобілів на круговому перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля заїжджає на коло з лівої смуги. Водії синього та жовтого авто виїжджають з кола відповідно — з лівої та правої смуг. Хто з них порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водії синього та жовтого автомобілів.
  3. Водій синього автомобіля.
  4. Водії синього та червоного автомобілів.
  5. Усі водії порушують правила.
  6. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Водій червоного автомобіля не порушує правила дорожнього руху, адже заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом водій має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух.

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Водії синього та жовтого автомобілів також їдуть за правилами, адже виїжджати з кола можна з будь-якої смуги.

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

Правильна відповідь №6

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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