Круговий рух: корисна задача з ПДР про заїзд та виїзд з кола

Корисний тест ПДР: хто порушує правила на колі
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля заїжджає на коло з лівої смуги. Водії синього та жовтого авто виїжджають з кола відповідно — з лівої та правої смуг. Хто з них порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водії синього та жовтого автомобілів.
- Водій синього автомобіля.
- Водії синього та червоного автомобілів.
- Усі водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля не порушує правила дорожнього руху, адже заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.
Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом водій має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух.
Водії синього та жовтого автомобілів також їдуть за правилами, адже виїжджати з кола можна з будь-якої смуги.
Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
Правильна відповідь №6
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