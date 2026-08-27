Круговое движение: полезная задача ПДД о въезде и выезде с кольца

Схемы движения автомобилей на кольцевом перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водитель красного автомобиля въезжает на кольцевой перекресток с левой полосы. Водители синего и желтого автомобилей выезжают с круга соответственно — с левой и правой полос. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водители синего и желтого автомобилей. Водитель синего автомобиля. Водители синего и красного автомобилей. Все водители нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля не нарушает правила дорожного движения, ведь заезжать на круг можно с любой полосы.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда поворот осуществляется при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

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Водители синего и желтого автомобилей также едут по правилам, ведь выезжать с кольца можно с любой полосы.

Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

Правильный ответ №6

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