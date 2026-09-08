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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибается треть водителей: кто нарушает правила

Тест ПДД, в котором ошибается треть водителей: кто нарушает правила

Ua ru
8 сентября 2026 20:40
Тест ПДД о выезде с кольцевого перекрестка: кто нарушает правила
Автомобили съезжают с круга. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водители красного, синего и желтого автомобилей выезжают с кольца соответственно — с правой, средней и левой полос. Кто из них нарушает правила на круговом перекрестке в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водители синего и желтого автомобилей.
  3. Только водитель желтого автомобиля.
  4. Все нарушают правила.
  5. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

Соответствующих дорожных знаков и разметки на рисунке нет. Также водители не создают препятствий автомобилям справа, ведь все они съезжают с кольца.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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