Тест ПДД о выезде с кольцевого перекрестка: кто нарушает правила

Тест ПДД, в котором ошибается треть водителей: кто нарушает правила
Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водители красного, синего и желтого автомобилей выезжают с кольца соответственно — с правой, средней и левой полос. Кто из них нарушает правила на круговом перекрестке в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водители синего и желтого автомобилей.
- Только водитель желтого автомобиля.
- Все нарушают правила.
- Никто не нарушает правила.
Разбор задачи
Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.
Соответствующих дорожных знаков и разметки на рисунке нет. Также водители не создают препятствий автомобилям справа, ведь все они съезжают с кольца.
Правильный ответ №5
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