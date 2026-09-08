Тест ПДД о выезде с кольцевого перекрестка: кто нарушает правила

Автомобили съезжают с круга. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водители красного, синего и желтого автомобилей выезжают с кольца соответственно — с правой, средней и левой полос. Кто из них нарушает правила на круговом перекрестке в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водители синего и желтого автомобилей. Только водитель желтого автомобиля. Все нарушают правила. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

Соответствующих дорожных знаков и разметки на рисунке нет. Также водители не создают препятствий автомобилям справа, ведь все они съезжают с кольца.

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Правильный ответ №5

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