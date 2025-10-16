Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:35
Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот на цьому перехресті
Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконувати розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено
  2. Заборонено

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій виконати розворот?

Нехай дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги" не уводять в оману, адже вони не забороняють розворот на перехресті.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах; 
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

Жодних обмежень на розворот в зображеній ситуації для водія немає.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
