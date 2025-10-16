Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот на цьому перехресті

Тест ПДР — чи дозволений розворот на цьому перехресті
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:35
Так можна? Малюнок: Exist.ua
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконувати розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено
- Заборонено
Розбір задачі
Нехай дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги" не уводять в оману, адже вони не забороняють розворот на перехресті.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".
Жодних обмежень на розворот в зображеній ситуації для водія немає.
Правильна відповідь
№1
