Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот на цьому перехресті

Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконувати розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено Заборонено

Розбір задачі

Нехай дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги" не уводять в оману, адже вони не забороняють розворот на перехресті.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

Жодних обмежень на розворот в зображеній ситуації для водія немає.

Правильна відповідь

№1

