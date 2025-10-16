Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот на этом перекрестке

Тест ПДД — разрешен ли разворот на этом перекрестке
Дата публикации 16 октября 2025 07:35
Так можно? Рисунок: Exist.ua
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю выполнять разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено
- Запрещено
Разбор задачи
Пусть дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" не вводят в заблуждение, ведь они не запрещают разворот на перекрестке.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в тоннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".
Никаких ограничений на разворот в изображенной ситуации для водителя нет.
Правильный ответ
№1
