Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот на этом перекрестке

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю выполнять разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешено Запрещено

Разбор задачи

Пусть дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" не вводят в заблуждение, ведь они не запрещают разворот на перекрестке.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

Никаких ограничений на разворот в изображенной ситуации для водителя нет.

Правильный ответ

№1

