Тест авто: які моделі можуть проїхати понад 800 км на одному баку

Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell. Фото: adac.de

Показники автономності не належать до якогось конкретного автомобільного сегмента, а прямо залежать від ефективності обраного силового агрегату. Практика показує, що моделі з двигунами внутрішнього згоряння в середньому залишаються значно витривалішими за електрокари. Експерти німецького видання Auto Bild провели спеціальні випробування та визначили кращі автомобілі з реальним запасом ходу понад 800 км.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Абсолютний лідер

Чеський ліфтбек Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4x4 продемонстрував під час тестів феноменальну витривалість. Автомобіль довжиною 4,91 м оснащений 193-сильним 4-циліндровим турбодизелем, 7-ступеневим автоматом з подвійним зчепленням та системою повного приводу. Завдяки такій структурі велика машина набирає 100 км/год за 7,5 с. При цьому салон пропонує зразкову шумоізоляцію, високий рівень комфорту та величезний багажник об'ємом до 1795 л при складених кріслах.

Головною перевагою чеської моделі є її економічність, адже при спокійному темпі руху витрата пального падає нижче позначки 5 л/100 км. Середній показник споживання під час тестів становив 6 л/100 км. У поєднанні з містким паливним баком об'ємом 66 л цей дизельний автомобіль здатний проїхати без дозаправлення рівно 1100 км.

Гібридна альтернатива

Французький кросовер Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid довів, що велика автономність можлива і без використання дизельних технологій. Гібридна установка загальною потужністю 143 к.с. складається з 1,6-літрового бензинового двигуна, електромотора та складної автоматичної коробки передач. Електроніка працює максимально злагоджено та гармонійно під час спокійної міської або заміської їзди.

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Довжина цього компактного паркетника становить 4,41 м, а салон укомплектований багатьма сучасними електронними помічниками. Французький автомобіль продемонстрував на випробуваннях підсумковий запас ходу на рівні 905 км. Модель визнали кращою за співвідношенням ціни та технічних можливостей, позаяк вона пропонує передові технологічні рішення за досить помірну вартість.

Сімейний простір

Для тривалих подорожей великою компанією ідеально підходить повнопривідний корейський кросовер Kia Sorento 2.2 CRDi AWD. Найбільший SUV у лінійці бренду доступний для замовлення у 7-місному виконанні. Головною перевагою великого кузова є колосальний корисний об'єм багажного відділення, який при складанні пасажирських сидінь досягає 2085 л.

2,2-літровий дизельний двигун видає потужність 194 к.с. та забезпечує впевнений рух. Кросовер повністю орієнтований на максимальний комфорт під час тривалих сімейних поїздок. На одному повному баку цей місткий автомобіль здатний подолати 881 км, що є чудовим показником для важкої повнопривідної техніки.

Динамічний спринт

Німецький універсал Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell поєднав у собі риси витривалого марафонця та швидкого спринтера. Під капотом встановлено потужний рядний 6-циліндровий бітурбодизель на 390 к.с.. Завдяки великій потужності повнопривідний універсал прискорюється з місця до 100 км/год за 4,8 с.

Середній рівень споживання пального у змішаному циклі склав помірні 7,3 л/100 км, а в економному режимі їзди комп'ютер фіксує 5,8 л/100 км. Повного бака німецької моделі вистачає трохи більше як на 900 км впевненого руху.

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