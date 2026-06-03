Тест авто: какие модели могут проехать более 800 км на одном баке

Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell. Фото: adac.de

Показатели автономности не относятся к какому-то конкретному автомобильному сегменту, а напрямую зависят от эффективности выбранного силового агрегата. Практика показывает, что модели с двигателями внутреннего сгорания в среднем остаются значительно выносливее электрокаров. Эксперты немецкого издания Auto Bild провели специальные испытания и определили лучшие автомобили с реальным запасом хода более 800 км.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Абсолютный лидер

Чешский лифтбек Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4x4 продемонстрировал во время тестов феноменальную выносливость. Автомобиль длиной 4,91 м оснащен 193-сильным 4-цилиндровым турбодизелем, 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением и системой полного привода. Благодаря такой структуре большая машина набирает 100 км/ч за 7,5 с. При этом салон предлагает образцовую шумоизоляцию, высокий уровень комфорта и огромный багажник объемом до 1795 л при сложенных креслах.

Главным преимуществом чешской модели является ее экономичность, ведь при спокойном темпе движения расход топлива падает ниже отметки 5 л/100 км. Средний показатель потребления во время тестов составил 6 л/100 км. В сочетании с вместительным топливным баком объемом 66 л этот дизельный автомобиль способен проехать без дозаправки ровно 1100 км.

Гибридная альтернатива

Французский кроссовер Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid доказал, что большая автономность возможна и без использования дизельных технологий. Гибридная установка общей мощностью 143 л.с. состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и сложной автоматической коробки передач. Электроника работает максимально слаженно и гармонично во время спокойной городской или загородной езды.

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Длина этого компактного паркетника составляет 4,41 м, а салон укомплектован многими современными электронными помощниками. Французский автомобиль продемонстрировал на испытаниях итоговый запас хода на уровне 905 км. Модель признали лучшей по соотношению цены и технических возможностей, так как она предлагает передовые технологические решения за весьма умеренную стоимость.

Семейное пространство

Для длительных путешествий большой компанией идеально подходит полноприводный корейский кроссовер Kia Sorento 2.2 CRDi AWD. Самый большой SUV в линейке бренда доступен для заказа в 7-местном исполнении. Главным преимуществом большого кузова является колоссальный полезный объем багажного отделения, который при складывании пассажирских сидений достигает 2085 л.

2,2-литровый дизельный двигатель выдает мощность 194 л.с. и обеспечивает уверенное движение. Кроссовер полностью ориентирован на максимальный комфорт во время длительных семейных поездок. На одном полном баке этот вместительный автомобиль способен преодолеть 881 км, что является отличным показателем для тяжелой полноприводной техники.

Динамичный спринт

Немецкий универсал Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell соединил в себе черты выносливого марафонца и быстрого спринтера. Под капотом установлен мощный рядный 6-цилиндровый битурбодизель на 390 л.с. Благодаря большой мощности полноприводный универсал ускоряется с места до 100 км/ч за 4,8 с.

Средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составил умеренные 7,3 л/100 км, а в экономном режиме езды компьютер фиксирует 5,8 л/100 км. Полного бака немецкой модели хватает чуть более чем на 900 км уверенного движения.

Ранее Новини.LIVE писали, как долго двигатель авто может работать на холостом ходу без вреда. Главная проблема заключается не в механических повреждениях, а в быстром старении химического состава масла.

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