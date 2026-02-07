Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как долго двигатель авто может работать на холостом ходу без ущерба

Как долго двигатель авто может работать на холостом ходу без ущерба

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 11:35
Как теряется ресурс двигателя авто на холостом ходу
Двигатель работает на холостом ходу. Фото: motoringresearch.com

Длительная работа автомобильного мотора на минимальных оборотах часто считается вредной из-за якобы недостаточного давления масла. Но современные инженерные решения позволяют двигателям безопасно функционировать в таком состоянии вплоть до полного исчерпания запасов топлива.

Об этом написал "Справочник водителя".

Реклама
Читайте также:

Мифы и реальность

Распространенное убеждение о быстром износе деталей во время остановок не соответствует действительности. Конструкция маслонасоса обеспечивает необходимое давление масла даже при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Холостой ход является одним из наименее напряженных режимов эксплуатации для внутренних компонентов агрегата.

Главная проблема заключается не в механических повреждениях, а в быстром старении химического состава масла. Высокая температура от выхлопной системы подогревает картер, а небольшой общий объем масла в современных авто ускоряет потерю его полезных свойств. Особенно интенсивно этот процесс происходит при длительном простое в городском трафике.

Также читайте:

Как СТО обманывает водителей при замене моторного масла

Почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания

Правильный расчет

Расчет сервисных интервалов следует вести по показателям моточасов, а не только по фактическому пробегу в километрах. Использование качественной синтетики позволяет агрегату работать на протяжении 250-300 моточасов, что в условиях мегаполиса соответствует пробегу примерно 9000 км.

В случаях частых остановок в пробках рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 7000-8000 км вместо стандартных 15 000 км. Именно такой подход позволяет таксистам достигать пробега 500 000 км без проведения капитального ремонта двигателя.

авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации