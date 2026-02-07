Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як довго двигун авто може працювати на холостому ходу без шкоди

Як довго двигун авто може працювати на холостому ходу без шкоди

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:35
Як втрачається ресурс двигуна авто та холостому ходу
Двигун працює на холостому ходу. Фото: motoringresearch.com

Тривала робота автомобільного мотора на мінімальних обертах часто вважається шкідливою через нібито недостатній тиск мастила. Але сучасні інженерні рішення дозволяють двигунам безпечно функціонувати в такому стані аж до повного вичерпання запасів пального.

Про це написав "Довідник водія".

Реклама
Читайте також:

Міфи та реальність

Поширене переконання про швидкий знос деталей під час зупинок не відповідає дійсності. Конструкція маслопомпи забезпечує необхідний тиск оливи навіть за умови мінімальної частоти обертання колінчастого вала. Холостий хід є одним з найменш напружених режимів експлуатації для внутрішніх компонентів агрегату.

Головна проблема полягає не в механічних пошкодженнях, а у швидкому старінні хімічного складу оливи. Висока температура від вихлопної системи підігріває картер, а невеликий загальний об’єм мастила в сучасних авто прискорює втрату його корисних властивостей. Особливо інтенсивно цей процес відбувається під час тривалого простою у міському трафіку.

Також читайте:

Як СТО обдурює водіїв під час заміни моторної оливи

Чому зарано ховати авто з двигунами внутрішнього згоряння

Правильний розрахунок

Розрахунок сервісних інтервалів варто вести за показниками мотогодин, а не лише за фактичним пробігом у кілометрах. Використання якісної синтетики дозволяє агрегату працювати протягом 250–300 мотогодин, що в умовах мегаполіса відповідає пробігу приблизно 9000 км.

У випадках частих зупинок у заторах рекомендується проводити технічне обслуговування кожні 7000–8000 км замість стандартних 15 000 км. Саме такий підхід дозволяє таксистам досягати пробігу 500 000 км без проведення капітального ремонту двигуна.

авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації