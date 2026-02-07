Як втрачається ресурс двигуна авто та холостому ходу

Двигун працює на холостому ходу. Фото: motoringresearch.com

Тривала робота автомобільного мотора на мінімальних обертах часто вважається шкідливою через нібито недостатній тиск мастила. Але сучасні інженерні рішення дозволяють двигунам безпечно функціонувати в такому стані аж до повного вичерпання запасів пального.

Про це написав "Довідник водія".

Міфи та реальність

Поширене переконання про швидкий знос деталей під час зупинок не відповідає дійсності. Конструкція маслопомпи забезпечує необхідний тиск оливи навіть за умови мінімальної частоти обертання колінчастого вала. Холостий хід є одним з найменш напружених режимів експлуатації для внутрішніх компонентів агрегату.

Головна проблема полягає не в механічних пошкодженнях, а у швидкому старінні хімічного складу оливи. Висока температура від вихлопної системи підігріває картер, а невеликий загальний об’єм мастила в сучасних авто прискорює втрату його корисних властивостей. Особливо інтенсивно цей процес відбувається під час тривалого простою у міському трафіку.

Правильний розрахунок

Розрахунок сервісних інтервалів варто вести за показниками мотогодин, а не лише за фактичним пробігом у кілометрах. Використання якісної синтетики дозволяє агрегату працювати протягом 250–300 мотогодин, що в умовах мегаполіса відповідає пробігу приблизно 9000 км.

У випадках частих зупинок у заторах рекомендується проводити технічне обслуговування кожні 7000–8000 км замість стандартних 15 000 км. Саме такий підхід дозволяє таксистам досягати пробігу 500 000 км без проведення капітального ремонту двигуна.