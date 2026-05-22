Теща на правому сидінні біля водія у небезпеці: дослідження

Жінка в автомобілі. Фото: magnific.com

Дослідження Технічного університету Граца, проведене на замовлення Австрійського фонду безпеки дорожнього руху, виявило приховану загрозу для жінок у транспорті. Аналіз даних дорожніх аварій за період з 2012 по 2024 рік показав, що пасажирки зазнають травм значно частіше за чоловіків. У разі спільної поїздки в одному авто ризик отримання ушкоджень для жінок є точно в 1,6 раза більшим, а найбільша небезпека чатує на пасажирок у віці понад 50 років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Анатомічний фактор

Австрійські вчені з'ясували, що жінки зазнають важких ушкоджень або гинуть навіть при низьких швидкостях зіткнення, які є безпечними для чоловіків. Найчастіше травмуються органи грудної клітки, хребет, а також верхні та нижні кінцівки. При цьому найбільша небезпека загрожує пасажиркам у віці понад 50 років.

Головна причина криється в тому, що автомобільні крісла, надувні подушки та паси безпеки традиційно проєктують під параметри середньостатистичного чоловіка. Під час проведення краш-тестів досі використовують манекени чоловічої будови тіла. Навіть спеціальний жіночий манекен є лише зменшеною копією чоловічої моделі, яка абсолютно не відображає реальну ширину жіночого таза чи будову плечового поясу.

Правильне налаштування

Ситуацію погіршує те, що жінки частіше займають саме пасажирське крісло поруч з водієм та налаштовують його не за правилами. Надмірне відсування сидіння назад або сильне відхилення спинки перетворюють крісло на лежак. Захисні системи не розраховані на такі нестандартні позиції, що у разі ДТП підвищує ризик травм на 60%.

Читайте також:

До появи на ринку адаптивних систем безпеки водіям та пасажирам необхідно самостійно мінімізувати ризики. Для цього слід тримати спинку крісла максимально вертикально та правильно регулювати висоту паса безпеки. Він повинен щільно прилягати до тіла, не торкаючись шиї, а об'ємний зимовий одяг під час руху краще знімати, щоб забезпечити ефективну роботу фіксатора.

Раніше Новини.LIVE писали, за кермом яких авто сидять найгірші водії. Деякі бренди мають сумнівну репутацію, асоціюючись з тими, хто ігнорує правила та створює небезпечні ситуації на дорозі.

Також читайте, чому електрокари негативно впливають на здоров'я. Дослідження інституту Civey серед тисячі німецьких водіїв показало несподівані результати.