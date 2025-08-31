Відео
Найбезпечніше місце в авто не там, де всі вважають

Найбезпечніше місце в авто не там, де всі вважають

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:18
Де найбезпечніше місце в автомобілі — відповідь
Жінка за кермом автомобіля. Ілюстративне фото: Freepik

Часто пасажири займають місце в автомобілі лише за звичкою чи через зручність — біля вікна, посередині або ззаду. Та мало хто усвідомлює, що саме цей вибір може стати вирішальним у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). 

Про це інформують Новини.LIVE, з посиланням на "Автогід".

Читайте також:
Безпечне місце в автомобілі
Жінка пристібає ремінь безпеки. Ілюстративне фото: Freepik

Чи дійсно існує безпечне місце в автомобілі

Як зазначає "Автогід", статистика та досвід експертів із пасивної безпеки свідчать, що за стандартних обставин найменше ризику отримати травми має пасажир, що сидить позаду водія.

Причиною цього твердження є те, що під час аварії водій зазвичай інстинктивно намагається уникнути удару, вивертаючи кермо вправо. У такому разі ліва задня частина автомобіля залишається менш вразливою — отже на цю зону припадає менше енергії зіткнення.

Ще один популярний міф — що найбезпечніше місце у салоні — середнє заднє сидіння. Частково це  дійсно так, адже пасажир посередині справді знаходиться далі від потенційної деформації бічних панелей під час удару.

Однак є нюанс, адже у багатьох автомобілях середнє місце обладнане лише поясним ременем, який не фіксує верхню частину тіла. У разі різкого гальмування або лобового зіткнення це може призвести до серйозних травм або навіть викидання з салону. Ще гірше, коли на цьому місці взагалі немає ременя безпеки.

У контексті цієї теми важливо також пам’ятати про стан та комплектацію автомобіля. Варто перевірити, чи справні ремені безпеки на всіх місцях, зокрема на середньому задньому сидінні. Це стосується і дитячих автокрісел — відсутність повноцінного ременя може звести нанівець навіть найсучаснішу систему захисту дитини.

Отже, найкраща стратегія для безпеки — не лише обирати "правильне" місце в салоні, а завжди користуватись ременями безпеки. Головне пам'ятати — ключова умова безпечної поїздки — пристебнутий ремінь і усвідомлений підхід до вибору місця у машині.

ДТП аварія водійське посвідчення автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
