Где самое безопасное место в автомобиле — ответ

Женщина за рулем автомобиля. Иллюстративное фото: Freepik

Часто пассажиры занимают место в автомобиле только по привычке или из-за удобства — у окна, посередине или сзади. Но мало кто осознает, что именно этот выбор может стать решающим в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Об этом информируют Новини.LIVE, со ссылкой на "Автогід".

Женщина пристегивает ремень безопасности. Иллюстративное фото: Freepik

Действительно ли существует безопасное место в автомобиле

Как отмечает "Автогид", статистика и опыт экспертов по пассивной безопасности свидетельствуют, что при стандартных обстоятельствах меньше всего риска получить травмы имеет пассажир, сидящий позади водителя.

Причиной этого утверждения является то, что при аварии водитель обычно инстинктивно пытается избежать удара, выворачивая руль вправо. В таком случае левая задняя часть автомобиля остается менее уязвимой — следовательно, на эту зону приходится меньше энергии столкновения.

Еще один популярный миф — что самое безопасное место в салоне — среднее заднее сиденье. Частично это действительно так, ведь пассажир посередине действительно находится дальше от потенциальной деформации боковых панелей при ударе.

Однако есть нюанс, ведь во многих автомобилях среднее место оборудовано только поясным ремнем, который не фиксирует верхнюю часть тела. В случае резкого торможения или лобового столкновения это может привести к серьезным травмам или даже выбрасыванию из салона. Еще хуже, когда на этом месте вообще нет ремня безопасности.

В контексте этой темы важно также помнить о состоянии и комплектации автомобиля. Стоит проверить, исправны ли ремни безопасности на всех местах, в частности на среднем заднем сиденье. Это касается и детских автокресел — отсутствие полноценного ремня может свести на нет даже самую современную систему защиты ребенка.

Итак, лучшая стратегия для безопасности — не только выбирать "правильное" место в салоне, а всегда пользоваться ремнями безопасности. Главное помнить — ключевое условие безопасной поездки — пристегнутый ремень и осознанный подход к выбору места в машине.

